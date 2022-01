Surto de Covid-19 com 35 infetados a bordo de corveta da Marinha portuguesa na Madeira

Embarcação encontra-se há uma semana nos mares da Madeira.

Um surto de COVID-19 a bordo da corveta ‘António Enes’, da Marinha portuguesa, já vai em 35 infetados, confirmou ao CM fonte oficial da Armada. Os casos positivos foram detetados após a realização de testes rápidos a toda a guarnição, dos quais resultaram ainda 34 testes negativos.

O navio está atracado no porto do Funchal, Madeira, e "conseguiu-se dentro da corveta isolar os casos positivos dos restantes militares". Com o navio "dividido em dois", a situação está a ser avaliada com as autoridades de saúde da Madeira mas não haverá necessidade imediata de levar os militares infetados para isolamento numa unidade hoteleira. Aqueles que apresentam sintomas "são apenas ligeiros", como dor de garganta e tosse.

"Os militares a bordo estão todos vacinados e todos tinham sido testados , com resultados negativos, à partida para a missão", desta a a mesma fonte oficial.

A corveta encontra-se há uma semana nos mares da Madeira, numa missão "no âmbito da salvaguarda da vida humana no mar e patrulha e vigilância dos espaços marítimos, contribuindo assim para cumprir as funções de segurança e autoridade do Estado no mar".

Foi reforçar a região após o navio que lá se encontrava ter sofrido uma avaria, que já foi solucionada. Por isso, a inoperacionalidade da ‘António Enes’ "não tem impacto na operação da Marinha na região". A ‘António Enes’ é comandada pelo capitão-de-fragata Madeira Gonçalves.?

Esta terça-feira foi o dia em que a Região Autónoma da Madeira registou um máximo de novas infeções, com 1889 casos positivos. De acordo com as autoridades de Saúde locais, 44 dos casos são importados e 1845 de transmissão local. Atualmente, a Região contabiliza 8.926 casos ativos . Há 94 pessoas hospitalizadas.