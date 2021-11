Surto de Covid-19 em lar na Pampilhosa da Serra com 44 infetados

Neste momento, quatro doentes tiveram de ser hospitalizados, mas "estão estáveis".

Um surto de Covid-19 num lar de idosos de Dornelas do Zêzere, em Pampilhosa da Serra, conta com 44 infetados, entre funcionários e utentes.O primeiro caso foi registado há uma semana e obrigou à testagem de toda a comunidade da instituição, tendo-se verificado que várias pessoas estavam infetadas, oito das quais funcionários.O presidente do lar, Manuel Isidoro, disse àque os infetados "ficaram isolados dentro da instituição". Neste momento, quatro doentes tiveram de ser hospitalizados, mas "estão estáveis".O apoio ao domicílio foi "restruturado" e os trabalhadores que não estão infetados são testados regularmente.