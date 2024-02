PSP prende agressores de vigilante de André Villas-Boas

Um dos suspeitos foi apanhado com o telemóvel do vigilante.

A PSP do Porto prendeu três homens, suspeitos de em novembro passado terem agredido o vigilante do prédio onde mora André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto e candidato à presidência do clube contra Pinto da Costa. São três jovens de Vila Nova de Gaia que depois da agressão violenta ainda fizeram uma série de assaltos na avenida do Brasil, na Foz do Porto.

Na casa dos suspeitos foi encontrado material alusivo ao FC Porto e aos Superdragões e as autoridades estão a tentar perceber qual é a relação do grupo com a claque.