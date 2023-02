Suspeito tentou usar cartão de jovem assassinada para pagar bebida em bar de alterne

Polícia Judiciária acredita que, a essa hora, o corpo da vítima ainda estava na bagageira do carro.

Conforme noticiado pelo CM, o cartão bancário de Josiele Rodrigues, de 25 anos, foi encontrado na posse de António Mascarenhas, o homem de 25 anos conhecido por 'Kenny' e que é suspeito de ter matado três mulheres, na região do Algarve. A descoberta do cartão aconteceu durante buscas realizadas ao carro do cadastrado, que está neste momento em prisão preventiva por tráfico de droga. Apanhado na quarta-feira, António Mascarenhas foi presente ao Tribunal de Faro na manhã de quinta. Foi-lhe apenas imputado o último homicídio - a PJ estava ainda a fundamentar a prova do crime descoberto em agosto -, mas o procurador que estava no tribunal pediu a libertação do suspeito. Disse que as provas eram insuficientes, promoveu apenas a aplicação de termo de identidade e residência - com o que a juiz concordou - levando a que 'Kenny' fosse libertado e novamente preso. Desta vez, por tráfico.

No dia em que lançou o corpo de Josiele Rodrigues numa ribanceira, 'Kenny' esteve num bar de alterne, perto de Ourique. Foi aí que tentou usar o cartão de crédito da vítima, para pagar uma conta de 200 euros em bebida.A Polícia Judiciária (PJ) acredita que, a essa hora, o corpo da vítima ainda estava na bagageira do carro.O suspeito foi apanhado pelas câmaras de vigilância do bar, recolhidas pela PJ, que mostram que Kenny tentou fazer um pagamento com o cartão de Josiele Rodrigues, mas, não conseguindo, acabou por pagar em dinheiro. Segundo apurou o, já haveria outras tentativas de pagamento com o mesmo cartão.A casa de alterne, onde Kenny era cliente habitual, fica perto do local onde o corpo de Josiele foi atirado.