Suspeitos assaltam e partem porta de restaurante em Lisboa para roubar 70 euros

Morador que voltava do trabalho deu alerta às duas da manhã. Porta foi partida com uma pedra da calçada.

Um restaurante na praça Cidade do Luso, nos Olivais, em Lisboa, foi assaltado esta terça-feira de madrugada. Além do arrombamento da porta com uma pedra da calçada, o dono do estabelecimento reportou a falta de 70 euros em dinheiro, retirados da caixa registadora. A PSP foi ao local e investiga agora o caso.





O alerta foi dado já perto das 02h00 por um morador que regressava a casa do trabalho e ouviu vidros a serem partidos e, logo depois, um alarme. Ligou para a esquadra, mas no mesmo instante passava uma patrulha no local, que tomou conta da ocorrência e procura agora identificar os ladrões.