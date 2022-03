Suspensão de um jogo para Sá Pinto após expulsão frente ao FC Porto

Técnico foi ainda multado em 840 euros.

O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, foi suspenso por um jogo, na sequência dos desentendimentos no final da partida com o FC Porto, anunciou na terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico dos minhotos foi expulso após o final do encontro de domingo, relativo à 23.ª jornada da I Liga, numa altura em que estava junto à equipa de arbitragem e acabou por se desentender com o treinador de guarda-redes dos 'dragões', Diamantino Figueiredo, que também foi suspenso por uma partida.

Sá Pinto foi ainda multado em 840 euros, enquanto Diamantino Figueiredo foi sancionado em 2 040 euros, de acordo com o mapa de castigos emitido pelo CD da FPF.

O relatório do árbitro Luís Godinho refere que, em ambos os casos, tanto o treinador dos cónegos como o elemento da equipa técnica de Sérgio Conceição tiveram "um comportamento agressivo, dirigindo-se para um elemento oficial da equipa adversária para o confrontar, tendo sido agarrado por um elemento da própria equipa".

Do jogo de domingo, que o FC Porto venceu por 1-0, salienta-se ainda uma multa de 2 930 euros aplicada aos portistas, por "comportamento incorreto do público".