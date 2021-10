Tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I entre Porto e Gaia encerrado ao trânsito durante um ano para obras

Intervenção visa "reparar um conjunto de anomalias já identificadas".

O tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que une Porto e Vila Nova de Gaia sobre o rio Douro, vai encerrar ao trânsito, a partir das 00h00 de dia 14, quinta-feira da próxima semana, e durante aproximadamente 12 meses. Em causa está a empreitada de reabilitação e reforço da travessia, orçada em 3,3 milhões de euros. A passagem de peões será permitida de forma condicionada, através de plataformas montadas para esse efeito.

A intervenção visa "reparar um conjunto de anomalias já identificadas, a maioria das quais relacionada com a corrosão superficial de elementos metálicos, e outras que venham a ser identificadas no âmbito dos trabalhos a executar", indica a Infraestruturas de Portugal (IP). É também necessária "a substituição pontual de rebites, a retificação de chapas deformadas, a manutenção dos aparelhos de apoio, a substituição das juntas de dilatação, a reparação das portas de acesso aos encontros e a reabilitação dos serviços afetados". A empreitada prevê também "o reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço, introdução de sistema de travamento longitudinal e a substituição da laje do tabuleiro", informa a IP.





Para José Serrano Gordo, vice-presidente da IP, "esta obra reveste-se de especial importância pela história e relevância que a Ponte Luiz I tem para as cidades do Porto e de Vila Nova de Guia. Pelas características da intervenção vamos ser obrigados a fechar a ponte ao tráfego rodoviário durante o período da obra, assunto que foi coordenado com os municípios envolvidos, solicitando a melhor compreensão pelos inconvenientes que esta situação provoca, na certeza, porém de que estamos a contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores". A IP "irá colocar todo o seu empenho para que obra decorra dentro dos prazos previstos", conclui.

A construção de um novo tabuleiro "permitirá eliminar a limitação de circulação de veículos com peso bruto superior a 30 toneladas, passando a ser admissível a circulação de veículos com peso bruto até 60 toneladas", sendo que as obras visam ainda "a redução das vibrações induzidas pela passagem de grandes grupos de peões durante eventos festivos ou desportivos".