TAP paga indemnização de 500 mil euros a governante por cessação antecipada

A nova secretária de Estado do Tesouro recebeu uma indemnização da TAP de cerca de 500 mil euros, por cessação antecipada do cargo de administradora executiva.A compensação dirá respeito aos cerca de dois anos do mandato que Alexandra Reis não cumpriu na comissão executiva. A gestora saiu da TAP no final de fevereiro deste ano, após ter renunciado ao cargo.

