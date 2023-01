TAP vai pagar prémio de gestão à CEO no final de 2025

Informação foi avançada no Parlamento pela própria Christine Ourmières-Widener, mas não se sabe qual o valor que será atribuído.

A presidente executiva (CEO) da TAP terá direito a um bónus se cumprir com sucesso o plano de reestruturação da companhia aérea até 2025, mas não se sabe qual o valor que será atribuído.



A informação foi avançada esta quarta-feira no Parlamento pela própria Christine Ourmières-Widener, que esclareceu que o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, sabia do pagamento de meio milhão de euros a Alexandra Reis, que saiu da TAP por não estar alinhada com as decisões do plano de reestruturação.





A presidente da companhia confirmou esta quarta-feira aos deputados o que ojá tinha publicado, tendo explicado que a informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - posteriormente corrigida para esclarecer que Alexandra Reis não tinha renunciado, mas tinha sido dispensada pela TAP - foi aconselhada pelos advogados.

