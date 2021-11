Tarifa social de Internet visa consumidores com baixos rendimentos e vai custar 6,15 euros

Medida entra em vigor em janeiro.

A tarifa social de Internet, destinada a consumidores com baixos rendimentos, entra em vigor em janeiro e terá um valor de 6,15 euros (IVA incluído), disse à Lusa o secretário de Estado para a Transição Digital.

"Confirma-se o valor de cinco euros mais IVA, portanto, o total para o cidadão será de 6,15 euros e mantém-se também aquilo que era nossa expectativa de critérios de elegibilidade, ou seja, de população a abranger que será igual às regras que se aplicam à tarifa social de eletricidade e da água, ou seja, uma expectativa de 780 mil beneficiários potenciais", afirmou André de Aragão Azevedo.

"Em termos de níveis de serviço, o que está pensado é um pacote mensal de 15 GB [Gigabyte]" e em termos de velocidade de 'download' e 'upload' de 12 Mbps [megabit por segundo] e 2 Mbps, respetivamente, acrescentou.

Em 29 de setembro, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) tinha anunciado que na sua decisão, aprovada em 27 de setembro, tinha efetuado uma "reponderação das medidas projetadas" no sentido provável de decisão de 12 de agosto, aumentando a velocidade mínima de 'download' de 10 Mbps para 30 Mbps e de 'upload' de 1 Mbps para 3 Mbps e o valor mínimo de tráfego mensal a incluir na oferta de 12 GB para 30 GB.

"Optámos por ficar a meio caminho entre aquilo que era o valor de referência, ou seja, aquilo que era o pacote da Escola Digital que também foi lançado há cerca de um ano, naquilo que foi a transformação que a escola teve de sofrer até para ajudar no contexto da pandemia", justificou o governante.

Ou seja, "optámos por usar como referência, em termos de valor de mercado, exatamente o pacote da Escola Digital, que previa os mesmos cinco euros, mas previa um nível de serviço abaixo daquilo que estamos agora a fixar para a tarifa social de Internet".

André de Aragão Azevedo salientou que este "é um regime ainda experimental que vai ser avaliado", uma vez que até agora não havia tarifa social de Internet.

"Optámos, do ponto de vista de opção política, por ficar aqui no meio termo, entre a base e a referência" que foi alvo de consulta ao mercado e "aquilo que foi a proposta da Anacom, que nos pareceu, para uma primeira fase, um bocadinho excessiva", argumentou o secretário de Estado.

O valor da tarifa de cinco euros é fixado só para 2022.

"A ideia é fazer uma avaliação anual que passará pelas duas dimensões do tema, que é o preço e os parâmetros de serviço", disse o governante ao explicar a fixação daquele valor só para aquele ano.

"O objetivo é que anualmente seja feita essa revisão, é necessário fazer uma avaliação de impacto, qual é o nível de adesão, o que é que são eventualmente fatores a corrigir que nós também desconhecemos e depois, em função disso, afinar ou não os valores ou os parâmetros de serviço", sublinhou.

André de Aragão Azevedo adiantou que esta avaliação será feita pela Anacom e depois remetido ao Governo um relatório, sobre o qual o executivo "reagirá, corrigindo ou não, em função daquilo que seja a conclusão a que se chegue".

Questionado sobre se no primeiro ano do arranque da tarifa social da Internet será possível abranger o universo dos quase 800 mil beneficiários da medida, o secretário de Estado disse não ser possível saber porque "depende de uma adesão que as pessoas vão ter que fazer".

"Não é concedido de forma automática, é pedido e, depois do pedido formulado, então sim, verificando-se os requisitos, é atribuído de forma automática", disse o secretário de Estado.