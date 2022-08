Tatuagem revela identidade de motorista da TVDE assassinada e esquartejada no Algarve

Desenho e adereço encontrados no braço esquerdo do corpo descoberto em mala ajudaram PJ a confirmar que se trata da motorista de TVDE.

Uma tatuagem no braço esquerdo e uma pulseira ajudaram a identificar o corpo de Sandra Andrade, de 49 anos, que foi encontrado dentro de uma mala de viagem escondida no meio de um muro de pedra, em Almancil, no concelho de Loulé. A investigação ao homicídio entra agora numa nova fase, em que a prioridade da Polícia Judiciária é identificar e localizar o autor ou autores do crime macabro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã