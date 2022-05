Taxa de inflação sobe para 7,2% em abril e é a mais alta desde 1993

INE acrescenta que a "variação mensal do IPC foi 2,2%" no mês de março.

A taxa de inflação subiu para 7,2% em abril, registando-se o valor mais alto dos últimos 29 anos, confirmou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

Segundo um comunicado divulgado a "

variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 7,2% em abril de 2022, taxa superior em 1,9 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior e a mais elevada desde março de 1993