Taxista desaparecido e dois feridos após despiste em ribeira de Odivelas

Um taxista de 59 anos está desaparecido após se ter despistado e caído na ribeira de Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas. Enquanto decorriam as operações socorro, um outro carro também se despistou e caiu na ribeira.O acidente ocorreu cerca das 02h00 deste domingo numa zona sem proteção e os carros foram retirados perto das 08h00. Duas vítimas com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. As buscas pela terceira vítima foram alargadas até à zona do rio Trancão.

À agência Lusa, fonte da PSP referiu que um agente "conseguiu retirar o ocupante de dentro de água, depois deste ter saído do táxi encontrando-se agarrado a uma árvore. No entanto, já não conseguiu salvar o taxista. Quando os bombeiros chegaram este já não se encontrava no interior do veículo."

O segunda despiste registou-se já depois de a estrada estar cortada, tendo o seu condutor sido detido depois de resgatado, por estar alcoolizado.

No local estão os 27 Bombeiros de Odivelas, apoiados por sete veículos, PSP de Odivelas, Serviço Municipal da Proteção Civil de Odivelas e a Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião



As autoridades fizeram um balanço das buscas e, até ao momento, não sabem onde possa estar o taxista desaparecido.



"Tivemos em comunicação com o desaparecido, mas em determinado momento perdemos essa comunicação", segundo o Comandante das operações que detalhou que o contacto foi feito através de um vidro partido da viatura que caiu na ribeira, mas em determinado momento deixaram de ouvir a vítima e, até ao momento, estão a mobilizar esforços para a encontrar.



A corrente forte e a falta de iluminação são factores para a dificuldade das buscas no terreno.