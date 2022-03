Teatro bombardeado com civis no interior em Mariupol fica parcialmente destruído

As forças russas bombardearam um teatro onde centenas de civis estariam abrigados, na cidade portuária de Mariupol, esta quarta-feira, disse o autarca da cidade citado pela Reuters.



O número de vítimas ainda não é conhecido.



"Ainda é impossível estimar a escala desse ato horrível e desumano", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, no Twitter. "Os russos não podiam não saber que aquilo era um abrigo civil".



Não foi possível verificar as informações de forma independente.



Mariupol drama theater few days before the bombing. Lots of civilians inside. #UkraineWar #mariupol pic.twitter.com/x7w48QuxZQ

Today's bombardment of the theatre in Mariupol by russian aggressors.

Before.

After. pic.twitter.com/RBjaCta48t