Telemóvel de grávida desaparecida dá sinal onde principal suspeito tem uma propriedade

Sinal foi detetado 24 horas depois de ter estado desligado e da grávida ter desaparecido.

Filomena Silva, tia de Mónica, a mulher que desapareceu na Murtosa, a 3 de outubro, diz que o facto de o sinal do telemóvel da sobrinha ter sido detetado, depois de ter estado desligado, é mais uma prova de que o ex-namorado da mulher, Fernando Valente, é culpado. “Isto prova o que sempre dissemos. Alguém acedeu ao telemóvel e apagou conversas do Facebook da minha sobrinha”, disse ao CM.









O sinal do telemóvel de Mónica foi detetado, 24 horas depois de a mulher ter desaparecido, no concelho alentejano de Cuba, onde o ex-namorado da grávida e principal suspeito, Fernando Valente, tem uma propriedade.

Durante o dia desta quinta-feira, a PJ voltou ao terreno à procura do corpo de Mónica com a realização de buscas na zona da ria de Aveiro. Um detetor deu sinal para um objeto em metal - que se suspeita ser o aparelho dentário - encontrado num local de difícil acesso e coberto de vegetação, entre a Torreira e S. Jacinto. Também ontem foram realizados trabalhos de limpeza no poço onde as autoridades fizeram buscas na semana passas e onde a família diz estar o corpo.