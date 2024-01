Telemóvel que caiu de avião da Alaska Airlines sobreviveu a queda de 5.000 metros

Imagens partilhadas mostram o ecrã a funcionar sem problemas, com a ponta do cabo de carregamento arrancada.

Um telemóvel caído da cabine do avião da Alaska Airlines, que teve um incidente em pleno voo, quando uma porta e um pedaço da fuselagem caíram, sobreviveu à queda de 5.000 metros.

Seanathan Bates, que fez a descoberta junto a uma estrada perto de Portland, no Estado de Oregon, contou na rede social X que encontrou um iPhone com o ecrã com algumas gotas e a funcionar, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Numa das imagens, vê-se o ecrã a funcionar sem problemas, com a ponta do cabo de carregamento arrancada, e com o telemóvel num 'email' da Alaska Airlanes sobre o recibo da bagagem.

"Obrigado por nos ajudar", realçou, por sua vez, na mesma rede social, Jennifer Homendy, chefe da agência norte-americana responsável pela segurança dos transportes (NTSB, na sigla em inglês), que está a investigar o incidente.

Bates contou ainda que quando ligou à NTSB, foi informado que era o segundo telemóvel a ser encontrado, embora ainda não haja sinais da porta.

Um avião da Alaska Airlines fez uma aterragem de emergência na sexta-feira à noite em Portland, noroeste dos Estados Unidos, depois de uma porta e um pedaço da fuselagem terem caído.

O incidente causou a despressurização da cabine com efeito de sucção que, segundo relatos de passageiros citados pelos 'media' norte-americanos, arrancou a camisa de um adolescente e, pelo menos, deste telemóvel estava a carregar.

O acidente, uma nova avaria do 737 MAX 9, provocou a imobilização de alguns aviões Boeing que aguardavam uma fiscalização imposta pelas autoridades da aviação civil, e a queda esta segunda-feira da cotação em bolsa da fabricante norte-americana de aviões, que enfrenta um novo duro golpe.