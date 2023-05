Telemóvel revela teia de corrupção em Gaia

Judiciária ficou com aparelho telefónico de Paulo Malafaia após a primeira detenção em janeiro e encontrou mensagens de texto e áudio que revelam o esquema de corrupção.

A apreensão do telemóvel de Paulo Malafaia na ‘Operação Vórtex’ - que levou à detenção do presidente da Câmara de Espinho - foi determinante para provar o esquema de corrupção em Vila Nova de Gaia. A Polícia Judiciária ficou com o aparelho do promotor imobiliário quando este foi detido pela primeira vez em janeiro e encontrou centenas de mensagens de texto e de áudio.Saiba mais no site do Correio da Manhã