Telhado de escritório da Amazon colapsa com passagem de tornado em Illinois, nos EUA

Cerca de 100 trabalhadores estariam no edifício no momento do colapso. Há relatos de vários feridos.

A dozen BFD Technical Rescue Team members mounted up and headed to Edwardsville to assist with the Amazon warehouse building collapse. pic.twitter.com/yK8xDOH3D0 — BFD PIO (@BFDPIO) December 11, 2021

O telhado de um escritório da Amazon colapsou esta sexta-feira à noite com a passagem de um tornado no estado norte-americano do Illinois, nos EUA.No edifício estavam cerca de 100 trabalhadores que faziam o turno da noite. A passagem de ventos fortes provocou o colapso do telhado. Há um número não determinado de feridos.Os meios de socorro foram acionadas para o local.