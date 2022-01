Tem mais de 30 anos? Já pode fazer autoagendamento para receber reforço da vacina contra a Covid-19

Marcação pode ser feita através do portal do autoagendamento da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Se tem mais de 30 anos já pode agendar a toma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir deste domingo, no portal do autoagendamento da Direção-Geral de Saúde (DGS).O autoagendamento está ainda disponível para quem tem 50 ou mais anospara dose de reforço contra a Covid-19 e/ou Gripe e maiores de 18 anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Este sábado, mais de 95 mil pessoas receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, segundo dados oficiais que revelam também que em conjunto com vacinação primária e vacinação contra a gripe foram administradas mais de 100 mil vacinas.

De acordo com o boletim de vacinação diário da DGS, 95.701 pessoas receberam no sábado a dose de reforço da vacina contra a covid-19, elevando o total para 4.332.561 pessoas vacinadas com a dose de reforço.