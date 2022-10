Temperaturas de 30 graus apenas no Alentejo devido a onda de calor proveniente do norte de África

Massa de ar quente vai atingir apenas esta região em Portugal. Chuva continua no Norte do País.

A partir desta quarta-feira, uma onda de calor vai começar a afetar a zona sul da Península Ibérica e França. No caso de Portugal, esta onda apenas se fará sentir na região do Alentejo, sendo que na região norte do país a precipitação continuará a ser predominante. Temperaturas no Alentejo podem atingir os 30 graus.A massa de ar quente, proveniente do norte de África, vai passar pelo território nacional e aumentar as temperaturas até 10 graus acima daquelas que se têm registado nesta época do ano. As zonas mais afetadas pela onda de calor serão localidades espanholas que se encontram perto do Mediterrâneo, que podem vir a ultrapassar os 33 graus.Temperaturas elevadas podem igualmente fazer-se sentir em cidades de Itália e França, mas, em Portugal, o calor apenas afetará sentir no Alentejo, mais especificamente os distritos de Évora e Beja, já a partir desta quarta-feira, sendo que as temperaturas vão estar perto dos 30 graus.O mesmo não acontecerá no resto do país, uma vez que na zona do litoral e norte prevê-se a continuação da chuva. Esta terça-feira, a região norte, inclusive, encontra-se sob aviso amarelo devido ao mau tempo, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Prevê-se, igualmente, que o mau-tempo na zona norte e centro de Portugal se prolongue até ao fim de semana, estando igualmente previstas trovoadas.Apesar da chuva, é expectável que as temperaturas aumentem ligeiramente - exceto esta sexta-feira e sábado, em que se espera que as temperaturas voltem a descer ligeiramente.