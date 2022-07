Tempo quente volta em força na quarta-feira

Descida das temperaturas prevista para esta segunda-feira vai acalmar fogos, mas o calor regressa ainda esta semana.

O vento de Oeste vai trazer brisa do mar e refrescar quase todo o território a partir da tarde desta segunda-feira e durante o dia desta terça-feira, travando o galopar das chamas e dando tréguas às populações em sofrimento. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a temperatura vai descer de forma acentuada, nalguns casos 10 graus, sobretudo no Interior do País.