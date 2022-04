Tensão na periferia de Bucha: Ucranianos fazem caçada aos russos porta a porta

Contra-ataque das forças ucranianas levou à saída atabalhoada dos militares russos.

O outrora assético consultório médico é agora um espaço imundo, com roupa espalhada pelo chão, pegadas de terra preta e beatas de cigarros que enchem uma lata verde-tropa que foi de ração de combate. O consultório é um dos muitos de uma moderna clínica localizada num dos poucos prédios da periferia de Bucha que não foi destruído quando as tropas de Vladimir Putin ocuparam esta cidade-satélite da capital ucraniana, Kiev. A qualidade das habitações, muitas com vista para o bosque onde progrediam os militares russos, e a existência de uma unidade médica moderna no rés do chão eram condições suficientes para aliciar os invasores a montar aqui um posto avançado.



Só que o contra-ataque ucraniano, que devolveu o controlo da cidade há menos de uma semana, obrigou a uma saída atabalhoada dos russos e muitas coisas foram deixadas para trás. Roupas, equipamento e comida. Os militares da Força de Defesa Territorial acreditam que também homens possam ter ficado esquecidos. “Temos suspeitas de que alguns russos ainda possam andar aqui, talvez perdidos ou até feridos e por isso fazemos estes ‘raids’ porta a porta”, explica Dmitry Shevchenko.





O operacional da Defesa Territorial e chefe de departamento no Ministério das Infraestruturas da Ucrânia sobe até ao quinto andar em passo ligeiro pelas escadas. Aponta a metralhadora Kalashnikov e a lanterna para as portas arrombadas do piso. Os russos destruíram tudo o que lhes aparecia à frente. As casas, de acabamento moderno, estão transformadas em pardieiros. Há comida espalhada pelo chão. Dmitry filma a destruição com o telemóvel. Desta vez não usou as algemas penduradas no colete à prova de bala. Regressamos à clínica para procurar mais estragos. Medicamentos e outros produtos médicos foram levados. A caixa multibanco existente na unidade de saúde destruída e o dinheiro roubado. Numa sala onde os computadores foram abertos e discos duros retirados há anotações num bloco. Ao lado repousa um pequeno maço de minúsculos cartuchos de papel. Dmitry abre um. Tem um pó branco: “É cocaína”, garante. “Eles [os russos] usam tudo o que os obriga a ficar acordados muitas horas”. A busca segue mais adiante.



PORMENORES



Moldávia



Cabo Verde



ONU



Mães escrevem contactos nas costas dos filhos



Mães ucranianas estão a escrever os contactos de familiares nos corpos dos filhos, de forma a que as crianças possam ser ajudadas caso algo lhes aconteça e fiquem sozinhas. As fotografias estão a ser partilhadas nas redes sociais.





Libertada equipa da Cruz Vermelha



Já foi libertada a equipa da Cruz Vermelha que tinha sido detida quando tentava ajudara retirar civis da cidade ucraniana cercada de Mariupol. A informação foi avançada pelo Reuters que cita a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk.





Banco Mundial trava crescimento



O Banco Mundial cortou esta terça-feira a sua previsão de crescimento económico para a região da Ásia-Pacífico, incluindo a China - motor de crescimento da região -, face à ofensiva militar russa na Ucrânia. n





Banda russa toca esta quarta-feira em Leiria



A banda russa Moscow Death Brigade atua esta quarta-feira em Portugal e leva a Leiria música “contra qualquer guerra e violência em geral”, num manifesto sobre “a catástrofe que está a acontecer na Ucrânia”. n





Rússia restabelece ligações aéreas



A Rússia anunciou que vai restabelecer no fim de semana as ligações aéreas com 52 países que tinham sido suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, considerando que a situação melhorou. n





Amelia canta hino da Ucrânia



Amelia, a menina ucraniana que cantou um tema do filme da Disney ‘Frozen’ num abrigo em Kiev, foi convidada a subir ao palco, num concerto solidário no País de Gales, no domingo, Cantou ‘Let it Go’ (Já Passou) e o hino da Ucrânia. Amelia foi acolhida na Polónia.

