Tentativa de evacuação de Mariupol volta a falhar. É a segunda só este fim de semana

Este sábado, e após um cessar-fogo provisório, foi acordada a retirada de mais pessoas, que acabou por não se concretizar.

A segunda tentativa para evacuar os civis de Mariupol, na Ucrânia, durante a manhã deste domingo, terá falhado, devido aos constantes bombardeamentos russos.



A evacuação da cidade portuária de Mariupol estava programada para começar às 12 horas, horário local, durante um cessar-fogo das 10h às 21h, afirmaram autoridades militares ucranianas este domingo.



O conselheiro do Ministério do Interior, Anton Gerashchenko, disse, de acordo com a Associated Press, que a evacuação planeada ao longo dos corredores humanitários foi interrompida por causa de um ataque em curso.





"Não pode haver 'corredores verdes' porque o cérebro doente dos russos é que decide quando começar a disparar e a quem", disse Gerashchenko no Telegram.

A retirada de pessoas de Mariupol volta a falhar depois de, neste sábado, ter sido anunciado um cessar-fogo para proceder à evacuação naquela região.