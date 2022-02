Tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau

Foram feitos disparos no Palácio do Governo durante reunião do Conselho de Ministros. PR diz que a situação “está controlada”.

A Guiné-Bissau voltou esta terça-feira a mergulhar no caos e na incerteza na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado que terá feito “muitos mortos”. O Presidente, Umaro Sissoco Embaló, que esteve em paradeiro incerto durante várias horas, garantiu à noite que a situação estava “controlada”.







Ao início da tarde, vários relatos deram conta de disparos e tiros de bazuca junto ao Palácio do Governo durante uma reunião do Conselho de Ministros na qual estavam presentes o chefe de Estado, o PM, Nuno Nabiam, e vários ministros. Militares e membros das forças de segurança cercaram o edifício e durante várias horas ouviram-se tiros. Ao final da tarde, os membros do governo que estavam no palácio foram autorizados a sair mas afirmaram desconhecer o paradeiro do presidente e do primeiro-ministro. Chegaram a correr rumores de que o chefe de Estado teria sido morto, mas Embaló falou ao início da noite ao site ‘Jeune Afrique’ para dizer que se encontrava em segurança no Palácio Presidencial. “Estou bem, a situação foi controlada, mas há muitos mortos”, afirmou, adiantando que a violência foi obra de “elementos isolados”. Mais tarde, falou ao país ao lado do PM para agradecer às forças de segurança por impedirem o que classificou como um “atentado à democracia”. “Foi um ato bem preparado e organizado e que poderá estar relacionado com gente associada com o tráfico de droga”, acusou.



Vários meses de tensão entre o PR e o PM



Os acontecimentos desta terça-feira surgem na sequência de meses de tensão entre o PR, Umaro Embaló, e o PM, Nuno Nabiam, por causa de um avião vindo da Gâmbia com “carga suspeita” que o governo mandou reter em Bissau, onde teria aterrado com autorização do presidente. Após uma inspeção, o PM informou o Parlamento de que não havia problemas, mas na semana passada o presidente ordenou uma remodelação governamental, afastando o ministro da Ordem Pública devido à sua atuação no caso do avião. Nabiam contestou inicialmente a remodelação, mas acabou por aceitá-la.