"É surreal o que fizeram": Cunhado de 'Orelhas' garante que não esteve envolvido na morte de Igor Silva

Paulo Cardoso afirmou que foi ao Estádio do Dragão depois de ter sido informado de que a mulher e a filha tinham sido agredidas. Quando chegou, encontrou o jovem esfaqueado.

O cunhado de Marco 'Orelhas' garantiu, esta sexta-feira, que não esteve envolvido nas agressões que levaram à morte de Igor Silva. Paulo Cardoso, que está em prisão preventiva pelo crime, disse em tribunal que tentou socorrer o jovem quando foi ao Estádio do Dragão, mas que já nada conseguiu fazer. Revelou continuar "perturbado" com a memória que tem da vítima no chão de casaco aberto e "toda esfaqueada". "É surreal o que fizeram", apontou.

"Eu tentei socorrê-lo [o Igor], mas não consegui!", assegurou.





Paulo Cardoso, também conhecido por 'Chanfra', prestou declarações sobre o caso, pela primeira vez, no Tribunal de São João Novo, no Porto. O arguido emocionou-se durante o depoimento, quando recordou o dia do crime.

"Chanfra' disse que apenas conhecia Igor Silva de vista, mas que tinha conhecimento das desavenças entre o jovem e a família. Na madrugada de 8 de maio, quando os adeptos do FC Porto comemoram o título, foi para o estádio após ter sido informado de que a mulher e a filha tinham sido vítimas de agressões.

"Não sei o que [Marco e o filho] iam lá fazer. Só estava à procura da minha filha. Que fique claro neste tribunal que eu não conhecia o Igor a não ser de nome", afirmou Paulo.

No local apercebeu-se do aparato e acabou por encontrar Igor no chão, com vários golpes de faca no tronco. Quando se aproximou, afastou a multidão e pediu para chamarem uma ambulância. Naquele momento, dado o pânico, chegou a vomitar, revelou.



"É surreal o que fizeram ao rapaz": Cunhado de 'Orelhas' descreve estado em que encontrou Igor Silva no dia do crime

"Vi o miúdo de casaco aberto e todo esfaqueado e tentei socorrê-lo, dizia. Ninguém tem o direito de tirar vida a alguém. Mais soco menos soco, mais paulada, menos paulada é uma coisa. Agora isto não. Lamento mesmo muito. É surreal o que fizeram ao rapaz", explicou.

A juíza apontou para contradições no depoimento do arguido, que em primeiro interrogatório afirmou ter agredido Igor naquela noite. Paulo justificou, dizendo que foi aconselhado pelo anterior advogado de defesa a dizer isso e que, como não se encontrava bem psicologicamente, acabou por fazer o que lhe tinha sido recomendado.

"Eu também não percebi essa defesa que ele me fez. Eu na altura não estava bem, estava a tomar medicação. Nem sei muito bem o que fui dizer", referiu. A juíza retorquiu e disse: "Senhor Paulo, arranje uma desculpa melhor".

Para a juíza, até ao momento, nenhum dos arguidos teve a coragem de ser honesto sobre o que de facto aconteceu.

"Se tivessem a honestidade de chegar aqui e contar uma coisa lógica e coerente até ao fim, mas não. Parece que atentam contra a nossa inteligência", afirmou.



"Não assumem o erro que fizeram": Diogo 'Xió' acusa Marco 'Orelhas' e filho de mentir



Também Diogo Meireles, tratado por 'Xió', teve a oportunidade de falar novamente em tribunal. Em prisão preventiva pela morte do jovem, demonstrou revolta por Marco 'Orelhas e o filho não estarem a dizer a verdade sobre o dia em que Igor foi atacado.



"Estou a ficar revoltado com isto porque não assumem o erro que fizeram. Não estão a pensar nos meus filhos, nos meus pais. Estão a meter-nos a todos em xeque. Pensei que eles eram meus amigos, mas o Renato não está a ser meu amigo. Peço a este tribunal que por favor não me condene, estou inocente", disse.



Igor foi morto com 18 facadas

Esta sexta-feira decorreu esta sexta-feira a nona sessão do julgamento do homicídio de Igor Silva. O adepto dos azuis e brancos foi assassinado com 18 facadas durante os festejos do título do FC Porto no Estádio do Dragão, em 2022.

Marco 'Orelhas', Renato Gonçalves (filho de Marco), Paulo Cardoso e Diogo 'Xió' encontram-se em prisão preventiva. Há ainda três arguidos em liberdade: Sérgio Machado, Rui Costa e Miguel Pereira.



As alegações finais do processo estão marcadas para dia 21 de março.