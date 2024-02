Terça e quarta-feira com sol em todo o País. Chuva e neve regressam já na quinta-feira

Temperaturas inferiores a 20 graus até 5 de março.

As previsões meteorológicas apontam para uma ligeira melhoria do tempo esta terça-feira, mas quinta-feira o mau tempo regressa com chuva e neve nas Terras Altas.A precipitação começa no Litoral Norte, mas gradualmente irá estender-se a todo o território. As temperaturas até 5 de março serão inferiores a 20 graus.Ao mesmo tempo verifica-se forte agitação marítima com ondas até seis metros de altura que colocam os distritos a norte de Lisboa sob aviso laranja.