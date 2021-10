Toma da terceira dose da vacina Covid-19 para maiores de 65 anos arranca hoje

Pessoas com 80 ou mais anos e utentes de lares são prioritários.

Arranca esta segunda-feira a toma da terceira dose contra a Covid-19 para maiores de 65 anos. A prioridade são os utentes de estruturas residenciais para idosos e de unidades de cuidados continuados e maiores de 80 anos.Quem vive em casa vai ser contactado por SMS, carta ou telefone. No total são 2,4 milhões de pessoas que vão receber a terceira dose, num processo em que a esmagadora maioria deverá ficar vacinada antes do Natal.Leia a notícia completa no Correio da Manhã