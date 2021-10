Terceira dose de reforço da vacina Covid para pessoas com mais de 65 anos a partir da próxima semana

Direção-Geral da Saúde está em conferência de imprensa esta sexta-feira à tarde.

A DGS informou esta sexta-feira que a vacinação contra a Covid-19 é um "sucesso" e que Portugal "está nos melhores países do mundo, senão o melhor país do mundo".

Graças Freitas alertou ainda para o "risco" do inverno e o caímento dos anti-corpos, que com o passar do tempo as pessoas deixam ter uma proteção que se considera "ótima".

"É preciso dar um reforço à imunidade. Não quer dizer que a tenham perdido, mas é preciso voltar a colocá-las na proteção ótima. Vamos começar a terceira dose da vacina a pessoas de 65 anos", disse Graça Freitas mencionando que a prioridade são pessoas com 80 ou mais anos e que vacinação começa na próxima semana.

A Direção Geral da Saúde (DGS) fez um ponto de situação, esta sexta-feira, sobre a vacinação contra a Covid-19 e a gripe em Portugal. A atualização foi feita através de uma conferência de imprensa que contou com a presença da Diretora-Geral da Saúde Graça Freitas e o responsável pela Investigação Epidemiológica do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Baltazar Nunes.