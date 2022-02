SIBS confirma que serviços "estão operacionais" após falha em metade dos terminais de pagamento multibanco

Rede esteve em baixo esta sexta-feira, afetando ainda as caixas de multibanco.

Depois de novos problemas técnicos nos terminais de pagamento multibanco na manhã e início de tarde deste sábado, a SIBS revelou que os mesmos estão agora resolvidos."As equipas técnicas intervieram de imediato, o que permitiu a recuperação dos serviços a partir das 12h40. As equipas SIBS já circunscreveram a causa técnica que causou esta instabilidade em parte dos TPA. Neste momento, todos os serviços encontram-se operacionais, permanecendo as equipas da SIBS a monitorizar de perto o seu funcionamento. A SIBS lamenta uma vez mais os constrangimentos resultantes desta ocorrência.", pode ler-se no comunicado.Metade da rede dos terminais de pagamento multibanco apresentou este sábado novos constrangimentos, isto depois da rede ter estado em baixo no final da tarde desta sexta-feira.Esta sexta-feira vários internautas partilharam o problema nas redes sociais, lamentando não conseguir realizar pagamentos em vários super e hipermercados, assim como outras superfícies comerciais.