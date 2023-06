Terminam as buscas por desaparecidos na praia da Fonte da Telha

"Duas alegadas vítimas era mergulhadores que estavam a fazer um percurso por eles definido e nunca estiveram em dificuldades", explicou o capitão-de-mar-e-guerra Rocha Pacheco.

Um alerta de banhistas para o desaparecimento de duas pessoas na Fonte da Telha, em Almada, levou à mobilização de mais de 15 operacionais dos bombeiros e Polícia Marítima na tarde deste sábado. Mas tratou-se de um falso alarme e não há qualquer pessoa desaparecida ou em dificuldades, garantiu aoo comandante da Capitania do Porto de Lisboa."De facto recebemos esse alerta e mobilizámos os meios necessários, mas as duas alegadas vítimas era mergulhadores que estavam a fazer um percurso por eles definido e nunca estiveram em dificuldades", explica o capitão-de-mar-e-guerra Rocha Pacheco.Pelas 19h30 os dois mergulhadores já estavam no areal, sem que fosse necessário prestar qualquer assistência médica e a operação de buscas foi cancelada.