Termómetros atingem os 30 graus até domingo

Santarém, Évora e Beja vão ser os pontos mais quentes do País ao longo do fim de semana.

Depois de um início de semana com chuva em alguns pontos do País, há boas notícias: o sol está de regresso a todo o território e, até ao fim de semana, as temperaturas irão subir de forma gradual. Em algumas regiões, "os termómetros poderão atingir os 33º C no domingo" adiantou ao Correio da Manhã Bruno Café, meteorologista do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera.