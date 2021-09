Terror em Sintra: Gang do gás mata distribuidor de 27 anos à facada

Michel Amorim, de 27 anos, foi morto com facada no pulmão dada por assaltantes que andam a aterrorizar distribuidores de gás.

Serão quatro, mas atacam sempre em duplas. Há cerca de oito meses que aterrorizam distribuidores de bilhas de gás no concelho de Sintra. Já se registaram vários roubos, mas nenhum tão trágico como o de sábado à noite. Michel Amorim, de 27 anos, foi atacado para ser roubado junto a um prédio em Mem Martins e esfaqueado no tórax. Ainda conduziu um quilómetro até desfalecer. Morreu no hospital.