Tesouro romano descoberto no fundo do mar em Espanha

Mergulhadores encontraram 53 moedas de ouro do período entre os séculos IV e V.

Os cunhados Luis Lens e César Gimenos encontraram no passado dia 23 de agosto um tesouro escondido no mar, em Xàbia, região do sudeste de Espanha onde passam férias todos os anos.Juntos, os dois homens têm por hábito fazer mergulho para apreciar o 'mundo' subaquático e limpar o lixo que encontram no oceano.No dia 23 de agosto, durante um desses mergulhos encontraram uma pequena moeda no fundo do mar e decidiram explorar mais.Assim, acabaram por encontrar, preso numa rocha, um verdadeiro tesouro composto por 53 moedas de ouro do fim do Império Romano, entre os séculos IV e V."É uma coisa incrível, o sonho de qualquer criança de encontrar um tesouro", descreve Luis ao jornal El País.Os cunhados decidiram levar as moedas e uma jarra de vidro com água do mar para a Câmara Municipal para conseguirem receber mais informações sobre a descoberta que fizeram.De acordo com o jornal El País, Luis Lens e César Gimenos descobriram que o tesouro que devia pertencer a "um dominus , grande proprietário, latifundiário da zona".Diante do avanço dos bárbaros, um desses senhores da época "resolveu recolher as moedas de ouro, que não circulavam, mas se acumulavam para consertar a riqueza de uma família", num baú. Com a ajuda de um barco, prendeu-o numa rocha, mas "deve ter morrido, porque não voltou para resgatá-lo".