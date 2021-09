Testemunha diz que Gabby Petito e namorado discutiram em restaurante dias antes do desaparecimento da jovem

Jovem chorava e Brian estava visivelmente zangado, saindo e entrando no restaurante diversas vezes.

Um casal revelou ter assistido a uma discussão entre Gabby Petito e o namorado,

Brian Laundrie,

num restaurante em

Jackson, Wyoming, nos Estados Unidos.



Em declarações à CNN, Nina Angelo disse ter visto alguma "agitação" entre os dois, quando saía do restaurante The Merry Piglets Tex-Mex, a 27 de agosto.



A testemunha acrescentou ainda que viu Gabby Petito a chorar e Brian estava visivelmente zangado, saindo e entrando no restaurante diversas vezes. O namorado da jovem que desapareceu também descarregou a raiva contra os funcionários do restaurante e a empregada de mesa que os serviu ficou abalada com o incidente.