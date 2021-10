Testemunhas do E-Toupeira não comparecem em tribunal para ver o Benfica

Encarnados defrontam esta quarta-feira, na Luz, o Bayern Munique.

Estava marcada para esta quarta-feira a inquirição dos funcionários do Benfica no processo E-Toupeira, mas a diligência acabou por ser adiada depois de todos alegarem motivos profissionais - o Benfica joga esta quarta-feira na Luz, às 20h00, com o Bayern Munique, em partida a contar para a Liga dos Campeões.



As testemunhas vão assistir ao jogo e alegaram que não podiam, durante a manhã, comparecer no Campus de Justiça, em Lisboa.