Teve Covid-19 mas continua com sintomas? Estudo revela que pode ter danos ocultos nos pulmões

Um estudo realizado no Reino Unido sugere que as pessoas que continham com sintomas da Covid-19 após superar a doença podem ter danos ocultos nos pulmões. Os cientistas utilizaram um novo método que deteta anomalias pulmonares não detetadas em exames habituais de rotina.