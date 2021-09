Textor fala sobre negócio das ações do Benfica e admite ser "difícil esperar quando há uma boa oportunidade"

Investidor diz ao CM que nunca compraria nada diretamente a Luís Filipe Vieira.

O investidor norte-americano que quer entrar no capital da SAD encarnada mostra alguns sinais de impaciência. Confirma ao CM que o negócio com José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’, está suspenso até ser eleita uma nova direção no clube da Luz e que todos os pagamentos estão parados.Leia