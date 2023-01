Thai ainda não foi resgatado. Está há três dias preso num buraco com 35 metros de profundidade no Vietname

Como estas operações de resgate são delicadas, a perfuradora ainda não chegou a metade do tubo de 35 metros, onde o menino caiu.

As complexas operações para resgatar a criança de 10 anos que caiu num buraco com 35 metros de profundidade ainda estão a decorrer no Vietname. Dezenas de equipas estão empenhadas na missão de encontrar e salvar Thai ainda com vida.



Desde a noite desta segunda-feira até esta terça de manhã, as autoridades colocaram tubos com a profundidade de 14 metros, 3 deles deixados no solo, para cercar o tubo onde caiu Thai. Para além disso, usam uma perfuradora para soltar o solo, para reduzir a pressão de atrito diretamente na parede do tubo.





O momento em que menino de dez anos cai em buraco com 35 metros de profundidade

Algumas testemunhas disseram que ouviram Thai a pedir ajuda 10 minutos depois do acidente.



As equipas de socorro garantem que estão a fazer todos os possíveis para salvar a criança, mas dizem não saber em que condição se encontra, já que Thai parou de interagir com o exterior. Ainda assim, desde que começaram as operações, esteve sempre a ser bombeado oxigénio para o buraco.



Esta segunda-feira, o primeiro-ministro do Vietname pediu às equipas de resgate de nível federal para unirem esforços com as autoridades locais para salvar o menino.



A criança, Ly Hao Nam, caiu, aparentemente, enquanto procurava sucata, num buraco de um pilar aberto, no âmbito das obras de uma nova ponte no sul do país.