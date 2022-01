'The One': A casa mais cara do mundo que ninguém a quer comprar

Foi batizada como

– A Tal ou A Escolhida – e é a

, caso não tenha deduzido pelo nome. Devido às suas dimensões e localização, no

, em

Los Angeles

, foi colocada à venda no mercado por um valor tão extravagante como a própria villa – cerca de

de euros. Depois, o proprietário atual, o produtor de filmes Nile Niami, tentou vender este

imobiliário

por

de euros, segundo o site da GQ alemã. Ao longo dos anos, Niami pediu emprestadas muitas dezenas de milhões para financiar esta grandiosa compra e acabou por contrair dívidas, de acordo com a imprensa americana. Com mais de 165 milhões de dólares em empréstimos e dívidas agora acumuladas, The One foi finalmente colocado para leilão pelo Tribunal Superior do Condado de Los Angeles - numa tentativa de conseguir o pagamento dos credores de Niami.