TikTok alerta pais para 'filtro fantasma' que deixa crianças em pânico

A rede social TikTok deixou um alerta aos pais depois de um 'filtro' em que aparece um fantasma assustar milhares de crianças. O vídeo está a tornar-se viral numa trend em que adultos colocam o filtro e trancam as crianças numa divisão enquanto filmam as reações.Esta tendência fez com que surgisse uma onde de queixas, obrigando a aplicação TikTok a remover o filtro, segundo avança o jornal The Sun.Porém alguns pais mostram-se divertidos a fazer esta 'partida' às crianças."Não tem graça" ou "Esta é uma tendência ridícula" são alguns dos comentários dos internautas após assistiram aos vídeos.