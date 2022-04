TikTok multado pela Rússia por manter publicações que promovem "propaganda homossexual"

Um tribunal russo multou esta terça-feira a rede social de vídeos TikTok,

propriedade da empresa chinesa ByteDance Ltd.,

em 2 milhões de rublos ($27.239,79) - mais de um milhão de euros - por não ter eliminado as publicações que a Rússia chama de "propaganda de relações homossexuais", avanla

A lei russa de 2013 proíbe a "promoção de relações sexuais não tradicionais com menores".

O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.Já esta manhã, a Meta Platforms Inc., detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp, também foi multada pela Rússia em 4 milhões de rublos ($54,030) - cerca de 686 mil euros - por não ter eliminado as publicações que continham o que denominou de "propaganda LGBT".