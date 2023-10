Tiktoker conta aos seguidores que dorme num caixão para se "poder esconder dos problemas"

"Sim, eu tenho um caixão de verdade no meu quarto", começou por dizer.

A influencer, que se dedica a vídeos de cosplay, explicou aos internautas que desejava ter um caixão desde os 14 anos para se "poder esconder dos problemas". Garante que, apesar de não parecer, consegue dormir confortavelmente."A primeira vez que perguntei aos meus pais se podia construir uma cama num caixão, eles disseram: 'Não, isso seria estranho'. Bem, eles é que gozaram, mas agora tenho uma", disse.Para além de conseguir afastar-se dos problemas, Sad Spice refere ainda que esta particularidade permite afastar pretendentes indesejáveis."É uma ótima maneira de eliminar potenciais maus encontros, porque ninguém quer sair com alguém que tem um caixão no quarto", confessa.Sad Spice conta com mais de 600 mil seguidores no TikTok e 205 mil no Instagram.