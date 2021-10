"Tinha crianças com as mãos nos ouvidos": Treinador do Olímpico do Montijo critica atuação da PSP

Marco Bicho diz que havia polícias com armas apontadas aos jogadores para cessar confrontos em jogo com o Vitória B.

A PSP teve intervir em força, na tarde deste domingo, para separar adeptos e jogadores que se envolveram em confrontos no jogo de futebol que opôs Montijo e Vitória B (Setúbal), a contar para a 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal.

Dois agentes da PSP efetuaram vários disparos para o ar para fazer cessar as agressões.





Marco Bicho, treinador do Olímpico do Montijo, que testemunhou a situação, explicou à CMTV que considera que a atuação da PSP foi desproporcional. "Houve um conflito entre as duas equipas", começou por dizer. "Houve uma atitude muito má por parte de alguns polícias, tinha os meus filhos a chorar, olhei para a bancada e tinha crianças com as mãos nos ouvidos... acho que a situação nunca devia ter sido resolvida desta maneira", aponta o treinador."Vi polícias com armas apontadas aos meus jogadores e acho isso inadmissível", acrescenta ainda. O técnico defende que a atuação foi "surreal" e que deveria ter havido outra abordagem para cessar os confrontos.Marco Bicho afirma ainda que o seu treinador adjunto ficou com marcas de bastonadas provocadas pelas autoridades.