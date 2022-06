Tiros e quatro adeptos do Benfica detidos em confrontos entre claques durante dérbi de hóquei

Dérbi de hóquei em patins entre Benfica e Sporting teve violência dentro e fora do ringue.

O dérbi de hóquei em patins entre Benfica e Sporting teve violência dentro e fora do ringue. No interior do pavilhão da Luz houve confusão entre jogadores que até obrigou o presidente do Benfica, Rui Costa, a intervir para serenar o ânimos, no exterior a PSP teve de disparar para travar confrontos entre claques dos dois clubes.



No final, quatro pessoas foram detidas e um agente ficou ferido devido a uma pedrada.

Segundo o CM apurou junto de fontes policiais, pelas 21h30, entre 20 a 30 adeptos do Sporting vestidos de negro – casuals – tentaram entrar no Complexo Desportivo do Sport Lisboa e Benfica, onde decorria o jogo nº 2 da Meia-final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. Estes adeptos não tinham bilhetes e envolveram-se com adeptos do Benfica que estavam no local. Para travar os desacatos, a PSP efetuou cinco disparos de shotgun para o ar, o que provocou a fuga de parte dos envolvidos. Nesta altura foram atiradas garrafas e pedras contra os elementos policiais. Quatro adeptos do Benfica foram detidos, mas libertados mais tarde.

Um agente da PSP ficou ferido e uma viatura policial sofreu danos.