Tiroteio em discoteca no sul de Espanha faz um morto e três feridos

Incidente no Passeio Marítimo de Marbella aconteceu por volta das 2h30 da madrugada desta segunda-feira.

Un grupo de narcotraficantes provocó anoche una reyerta que acabó en un tiroteo que ha dejado 5 heridos en el Opium Marbella, en la pelea también usaron armas blancas. pic.twitter.com/2WMxqthSlQ — Predator (@predatole) July 18, 2022

We just had a shooting with marbella opium, I am totally in shock #opiummarbella #BLACKCOFFEE pic.twitter.com/aq6glkC8lT — Abdi Meriem (@meriemm_ad) July 18, 2022

Um mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um tiroteio no clube noturnoem Marbella, no sul de Espanha. O incidente no Passeio Marítimo de Marbella aconteceu por volta das 2h30 da madrugada desta segunda-feira.Nas redes sociais pode ler-se que o tiroteio envolveu um grupo de narcotráfico, no entanto, a polícia ainda não confirmou os suspeitos.A Polícia Nacional, a Polícia Local e os serviços de saúde deslocaram-se ao local, levando os feridos para o Hospital Costa del Sol.Em atualização