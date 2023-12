Estudante mata o pai e 14 pessoas a tiro numa universidade em Praga. É suspeito de matar homem e bebé de dois meses

Um estudante checo de 24 anos matou o pai e 14 colegas da Faculdade de Letras da Charles University, em Praga, República Checa, esta quinta-feira. O ataque na universidade fez ainda 25 feridos, dos quais dez estão em estado grave, avança a Reuters. As autoridades acreditam que o atirador se tenha suicidado, mas não descartam a hipótese de que tenha sido morto num tiroteio com a polícia. Este é o pior tiroteio em massa de sempre no país.O atirador é também suspeito de ter assassinado um outro homem e a filha de dois meses, que foram encontrados mortos, na semana passada, numa floresta numa aldeia nos arredores de Praga, disse o chefe da polícia da cidade, Martin Vondrasek, segundo a Reuters.

As autoridades descobriram um grande arsenal de armas num edifício da Universidade Charles, no centro de Praga, e foram avisadas, ao início do dia, de que o jovem se dirigia para Praga com intenções de se suicidar. Pouco depois, o pai do atirador foi encontrado morto.A polícia evacuou um edifício da Faculdade de Letras, onde o atirador ia assistir a uma palestra, mas depois foi chamada ao edifício principal da faculdade. Chegaram ao local do tiroteio poucos minutos depois de ter acontecido o ataque.Alguns estudantes penduraram-se no exterior de uma janela da universidade para tentar escapar aos tiros. Uma jovem caiu.