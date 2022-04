Tiroteio no centro de Tel Aviv em Israel faz pelo menos dois mortos e quatro feridos

Autoridades pediram aos moradores que permanecessem dentro de casa.

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas num tiroteio no centro da cidade de Tel Aviv esta quinta-feira.

De acordo com um funcionário do hospital israelense, duas pessoas foram mortas e, segundo o serviço nacional de emergência médica e desastres do país, foram transportadas seis pessoas com ferimentos graves para o hospital.



Um grande número de equipas de emergência chegou ao local e a polícia, que procurava o atirador, pediu aos moradores que ficassem dentro de casa. "Não saiam de casa. Não coloquem as cabeças para fora da janela. Fiquem longe das varandas", disse o porta-voz da polícia Eli Levy ao Canal 13.

"Um terrorista abriu fogo a curta distância e depois fugiu a pé. Várias pessoas ficaram feridas", relatou ainda.