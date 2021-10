"Todos mentem": Gonçalo Amaral diz que pais de Maddie estão envolvidos no desaparecimento

Mais de 14 anos passados do desaparecimento de Madeleine McCann, Gonçalo Amaral mantém a tese de que os pais e os amigos que os acompanhavam estão envolvidos no caso – "há indícios de simulação de rapto" – e acusa as autoridades policiais e judiciais alemãs de mentirem para fazer encaixar Christian Brueckner no perfil de "suspeito perfeito".“É a criação narrativa de um monstro, que até está a cumprir pena por uma violação que nem terá ocorrido”, disse na quarta-feira no lançamento do livro ‘Maddie - Basta de Mentiras’, a segunda obra do ex-PJ (responsável pelo caso no seu início) sobre a menina britânica que desapareceu no Algarve em maio de 2007 e que chega esta quinta-feira às bancas.