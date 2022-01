Tony Carreira faz tudo para encontrar culpados da morte da filha Sara em acidente na A1

Cantor quer ter participação mais ativa na investigação e não se conforma da maneira como foi conduzida.

Ultrapassado aquele que considera ser o pior mês do ano, dezembro, já que foi nessa altura que a filha, Sara, morreu, e que é celebrado o Natal, época que era tão adorada pela jovem, Tony Carreira entrou no novo ano focado na investigação ao acidente. Inconformado com as falhas e demoras da Justiça e depois de ter consultado o processo, que decorre no Tribunal de Santarém, o músico tomou uma decisão: quer responsabilizar os culpados pela morte da filha, doa a quem doer. Para isso, fez-se munir de todas as armas.