Tony Carreira infetado com Covid-19 falha concertos marcados

Cantor deu a notícia nas redes sociais.

O cantor Tony Carreira está infetado com Covid-19.A revelação foi feita pelo próprio num vídeo publicado no Facebook.O artista vai assim falhar dois concertos que tinha agendados para os próximos dias em Paris, França."Lamento todas as pessoas que têm esses bilhetes", acrescenta o cantor, pedindo desculpa aos fãs.